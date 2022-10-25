Eski BBP MKYK üyeleri Deva Partisi'ne katıldı: Rozetlerini Babacan taktı

Geçtiğimiz haftalarda Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında BBP'de birbiri ardına istifalar gerçekleşmişti.

MKYK toplantısının ardından MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Tahir Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “gördüğüm lüzum üzerine” ifadelerini kullanarak istifasını duyurmuştu. Şahin'in istifasının ardından başka istifalar da yaşanmıştı. Bu süreçte istifa edenlerden birisi de MKYK üyesi Gökmen Türkkanı olmuştu.

Eski BBP MKYK üyeleri Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı, istifalarının ardından Deva Partisi’ne katıldı. Şahin ve Türkkanı’na rozetleri, bugün parti genel merkezinde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından takıldı.