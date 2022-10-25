Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yle görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.

Ziyaret saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.