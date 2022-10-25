Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.
Ziyaret saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yle görüşecek
Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.
Ziyaret saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.