Eski bakanlardan Vefa Tanır, hayatını kaybetti.

Tanır için 13 Mart Pazartesi TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Tanır'ın cenazesi daha sonra memleketi olan Konya'ya götürülecek.

1927'de Konya'nın Ilgın ilçesinde doğan Tanır, 12, 13, 14, 15, 18 ve 19. dönem Konya milletvekilli seçildi.

Tanır, 36 ve 39. hükümetler döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38. Hükümet döneminde Bayındırlık Bakanı, 49. Hükümet döneminde Orman Bakanı, 51 ve 52. hükümetler döneminde ise Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı. (AA)