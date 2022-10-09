Eski Bakan Bahattin Şeker İYİP'e katıldı

20. Dönem Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve 24. Dönem MHP Milletvekili olan Bahattin Şeker düzenlenen törenle İYİP'e katıldı.

Sözcü'nün haberine göre, Bilecik Kent Ormanı’nda İYİP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törende, partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı. Törene, İYİP TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Kurumsal İşler Başkanı Cihan Paçacı, Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu Genel İdare Kurulu Üyesi Halil Aydoğdu, İYİPBilecik İl Başkanı Hakan Sakarya ve Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses katıldı.

'Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadele'

Rozet töreninde konuşan Şeker, şunları söyledi:

“Arkadaşlarım beni biraz mahcup etti çünkü ben gönülden daha önce katılmıştım. Biz Meral hanımla yaşıtız. ‘Abla, ben yokum, ameliyat oldum, girmeyeceğim’ dedim. Hep mücadele ettik. Kendisi bana bu seçimin Türkiye için çok kritik bir seçim olduğunu, bu seçimde Türkiye'de tek adamlığın bittiğini, parlamenter sisteme geçtiğini, Türkiye'yi çok zor günler beklediğini ve seçim yaklaştıkça Sayın Cumhurbaşkanının çok acayip şeyler yapacağını da söyledi. Sayın milletvekillerim bunları daha iyi bilir. Bu Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadele arkadaşlar. Türkiye'nin durumu çok kötü.”