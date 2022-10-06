Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına İYİP'ten ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemi değiştiren 'başörtüsü' çıkışına İYİP'ten ilk yorum geldi.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre CHP’nin TBMM’ye sunduğu “başörtüsü” yasa teklifine ilişkin İYİP kulislerinde “doğru hamle” yorumu yapılıyor.

Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her dönem başörtüsü yasağı üzerine siyaset yürüttüğü ve bu alanı örselediğine dikkat çekerek “Başörtüsü özgürlüğünün sadece kendi dönemlerine has olduğunu, kendilerinin iktidarı kaybetmeleri durumunda yasağın geri geleceği propagandası yürütmüştür. Kılıçdaroğlu’nun çıkışı, siyaseten doğru bir hamledir. Bu hamleyle Erdoğan’ın elinden ‘muhalefet yasak getirecek’ söylemini elinden alınmıştır” değerlendirmesinde bulunuyor.

'Hazırlamak zor'

İYİP kanadında Erdoğan’ın “anayasayla değişikliği” hamlesine ilişkin de şu yorum yapılıyor:

“Siyasi iklimin geldiği durum üzerinden bakıldığında bir anayasa metni hazırlamanın zorluğu ortada. Toplum AKP kutuplaştırıldı. Mutabakata dayalı bir metin ortaya çıkmaz.”