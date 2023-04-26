Eski ATO Başkanvekili Aypek'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in katil zanlısı Gani Güngör, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Gani Güngör, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne götürüldü. İfadesinde, Aypek ile imzaladığı bir senet nedeniyle aralarında alacak verecek anlaşmazlığı olduğunu, bunu konuşmak için yanına gittiğinde Aypek'in kendisine silah çektiğini iddia eden Gani Güngör'ün, çıkan arbedede silahı alarak Aypek'i vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

73 yaşındaki Mehmet Aypek'in koruması ve şoförü olduğu öğrenilen Gani Güngör, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde dün akşam saatlerinde Aypek'i tabancayla yaralamış, iş merkezi civarında bulunan ve silah seslerini duyan yunus ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek yaşamını yitirmişti.

Mehmet Aypek'in oğlu: Babam şüphelinin 2 milyon lira borcunu ödedi

Öte yandan, Mehmet Aypek'in oğlu Faruk Aypek, "Babam, şüphelinin yaklaşık 1,5-2 milyon TL borcunu ödedi. Aralarındaki sıkıntının bundan olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mehmet Aypek'in oğlu Faruk Aypek, olayla ilgili emniyette ifade verdi. Aypek, Güngör'ün yaklaşık 10 yıldır babasının yanında çalıştığını ve aynı zamanda olayın gerçekleştiği plazanın güvenlik görevlisi olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, babasının Güngör'e oldukça güvendiğini ve bu nedenle şahsi işlerini de onun yaptığını belirten Aypek, "Ankara'da mütehatlik yapan Ş.A., 1,5 yıl önce babamla ortak iş yapmak istedi. Babam bunu kabul etti ve işe başladılar. Bu işi de takip etmesi için güvendiği Halil Gani Güngör'ün işlerin başına geçmesini ve kontrol etmesini istedi. Sincan ilçesinde inşaat devam ederken Güngör'ün yaklaşık 1-2 ay önce Ş.A.'nın başına silah dayayarak zorla kendisinden bir dükkan aldığını öğrendim. Güngör'ün ayrıca Haymana'da kendisine ev yaptığını, ev yapımı için malzemeyi de Y.A. isimli akrabamızdan babam adına aldığını, hatta buna benzer şekilde yine babamın adıyla malzeme aldığını, geri ödemediğini, babamın bu borçları ödediğini öğrendim. Babam bu şekilde Gani Güngör'ün yaklaşık 1,5-2 milyon TL borcunu ödedi. Aralarındaki sıkıntının bundan olduğunu düşünüyorum. Ben, bu şahıs hakkında duyduklarımı babama söyleyerek dolandırıcı ve tehlikeli biri olduğunu belirttim. Babam, şüphelinin uzun yıllardır yanımızda çalıştığını söyleyerek, çevremizdeki insanların duymasının hoş olmayacağını belirtti. Bu konuya karışmamam gerektiğini söyledi. Olay yerinde güvenlikçi olarak çalışan şüphelinin oğlunun da konuya dahil olduğunu düşünüyorum" dedi.