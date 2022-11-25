Eski Almanya Başbakanı Merkel: Putin'i etkileyecek gücüm kalmamıştı

Moskova'ya ilişkin politikaları hakkında konuşan eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevdeki son dönemlerinde elinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i etkileyecek güç kalmadığını söyledi.

BBC’nin haberine göre; Der Spiegel’e konuşan Merkel, 2021 yazında Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da yer alacağı Avrupa görüşmeleri düzenlemeye çalıştığını açıkladı. Söz konusu görüşmelere dair “Ancak bunu sağlayacak gücüm yoktu” diyen Merkel, “Herkes sonbaharda gideceğimi biliyordu” ifadesini kullandı.

Almanya’da dört dönem başbakanlık yaptıktan sonra aralık ayında görevden ayrılan Merkel, Ağustos 2021 tarihindeki son Moskova ziyaretinde Putin'le gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili “His çok netti, güç siyaseti konusunda bitmiş durumdasınız. Putin için ise sadece güç önemlidir” dedi.

Daha önce her zaman ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Merkel, Putin'in son görüşmelerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u da dahil ettiğini söyledi.