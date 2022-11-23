Almanya'da LNG hareketliliği

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, ülkenin kuzeyinde birkaç hafta içinde ilk sıvı gaz terminallerin faaliyete geçeceğini söyledi. Scholz, Federal Meclis’te bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, enerji alanındaki çalışmalarla Almanya'da bugün enerji depolarının dolduğunu belirtti.

Hükümetin enerji güvenliğini sağlama konusunda alternatifler oluşturduğuna işaret eden Scholz, “Birkaç hafta içinde ilk sıvı gaz terminalleri Almanya’nın kuzeyinde faaliyete geçecek” dedi.

Scholz, kömür santrallerinin çalışmaya devam edeceğini ve üç nükleer santralin de ilkbahara kadar faaliyetlerini sürdüreceğini anımsatarak, enerji reformunu başlattıklarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

"Bütün bunlar, Almanya'nın enerji güvenliğinin bu kış için garanti altına alındığı anlamına geliyor" diyen Scholz, bunun hükümetin bu alanda yaptığı çalışmaların yanı sıra vatandaşlar ile şirketlerin enerjiyi idareli kullanmalarından dolayı da mümkün olduğunu anlattı.

Vergi yüzde 7'ye düşecek

Scholz, artan enerji fiyatlarını devletin tamamen sübvanse edemeyeceğini belirterek, ancak fiyatları kabul edilebilir bir seviyeye düşürebileceklerini açıkladı.

Bunu gaz için alınan verginin yüzde 7’ye düşürülmesiyle ve diğer önlemlerle sağlayacaklarını ifade eden Scholz, “Ülkemiz bu krizin üstesinden gelebilecek ve krizden daha güçlü şekilde çıkabilecek güce sahiptir” dedi.

Scholz, halkın üzerindeki mali yükün azaltılması için yardım paketleri uygulamasına geçileceği bilgisini de paylaştı.

'Savaşa son verin' çağrısı

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması için yasalar çıkardıklarına işaret eden Scholz, 2030’da elektriğin yüzde 80’ini yenilenebilir enerjiden üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Scholz, Ukrayna’yı desteklemeyi sürdüreceklerini ifade ederek, Rusya’ya da bu savaşa son verme çağrısında bulundu.

Endonezya’nın ev sahipliğinde Bali’de düzenlenen G20 Zirvesi’nde Rusya’ya önemli bir mesaj verildiğini dile getiren Scholz, burada herkesin nükleer tehdidin kabul edilmez olduğunu vurgulandığını, bunun Çin yönetimi tarafından da ifade edildiğini anlattı.

Başbakan Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğine ilişkin daha önce çeşitli önerilerde bulunduğunu hatırlatarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile daha etkin bir Avrupa hedefinde birleştiklerini kaydetti.

Almanya'nın ilk özel FSRU gemisi ülkeye ulaştı

Öte yandan, sıvılaştırılmış doğalgazı gaz haline dönüştürmek için kullanılan ilk özel FSRU "Neptune", bu sabah Rügen adasındaki Mukran limanı açıklarında demirledi.

Gemi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Greifswald yakınlarındaki Lubmin sanayi limanına getirilecek ve yüzer bir terminal olarak hizmet verecek.

Ülke sınırlarına girmesinin ardından bir sahil güvenlik gemisinin eşlik ettiği 283 metre uzunluğundaki gemi, 1 Aralık'ta Lubmin'deki limanın yakınından geçen doğalgaz boru hatlarına bağlanacak.

Almanya'nın enerji krizine karşı önlemleri

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği enerji kriziyle mücadele ediyor.

Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti, bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Bu yıl 2 adet FSRU gemisinin Aşağı Saksonya'daki Wilhelmshaven'da ve Schleswig-Holstein'daki Brunsbüttel'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Ayrıca, Stade ve Lubmin'e 2023'ün sonuna kadar birer FSRU yerleştirilecek.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, 20 Kasım'da ülkenin enerji arzını güvence altına almaya yardımcı olacak LNG terminallerinin satın alınması ve bakımının öngörülenin yaklaşık 2 katına mal olacağını bildirmişti.

Terminal bütçesi katlandı

Daha önce 2,94 milyar avro bütçe ayrılan terminallerin satın alınması ve bakımının 6,56 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor. Söz konusu terminallerdeki fiyat artışında ilave altyapı ve işletme maliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Bakanlık, Rusya'dan gaz arzının azaltılmasının ve ardından kesilmesinin LNG terminallerini "kesinlikle gerekli" kıldığını belirtmişti. (AA)