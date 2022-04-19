Eski AKP'li vekil uyardı, partide tasfiye istedi: 'Acilen gözden geçirilmeli'

Eski AKP'li vekiller ve yandaş yazarlardan AKP'ye "ciddi" uyarılar gelmeye devam ediyor.

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, partide bir tasfiye gerektiğine işaret ederken, “Milletin istemediği veya razı gelmediği teşkilat başkanlarında ısrar, ciddi bir başarısızlığı beraberinde getirecektir. Teşkilatlar bu anlamda acilen tekrar gözden geçirilmelidir” dedi.

Metiner, "AK Parti büyümek istiyorsa ve dahi liderini herkesin liderine dönüştürmek istiyorsa henüz vakit varken kendi siyasi söylemlerine, pratiklerine ve yol arkadaşlarına dikkat etmelidir” uyarısında bulundu.