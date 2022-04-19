Yandaş yazar AKP'li vekili hedef aldı: Bu adamlarla olmaz

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "Ayda yarım kilo et yeriz", "İstanbul'u patates soğana sattınız" gibi açıklamalar yapan AKP'lileri hedef aldı.

"Normal şartlarda 1 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi 2 kilo yerine iki tane alırız" diyen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ı ve benzer çıkışlar yapan AKP'lileri hedef alan Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "'Yoksulun dini yoktur' denmiştir ve şüphesiz doğru denmiştir. 'Yoksula dini sorulmaz' denmiştir ve şüphesiz doğru denmiştir" ifadesini kullandı.

Kılıçarslan, "Oturduğu sandalyeden, yemek yediği Meclis lokantasından, ağırlandığı mükellef sofradan, oturduğu sıcak evden 'Yarım kilo et yiyin, domates almayın, mesele beka meselesi' gibi lafları kolayca sarf eden adamlarla olmaz. Bize kelimenin gerçek manasıyla 'halden anlayan' temsilciler lazım" ifadesini kullandı.