22. Dönem AKP Ağrı Milletvekili Naci Aslan, CHP'ye üye oldu. Aslan'ın parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
2002 genel seçimlerinde CHP'den Ağrı milletvekili olarak seçilen Aslan, 2005 yılında AKP'ye katılmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Eski AKP'li vekil CHP'ye katıldı, rozetini Kılıçdaroğlu taktı
CHP'ye katılan eski AKP'li Ağrı Milletvekili Aslan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu taktı.
Haber Merkezi
22. Dönem AKP Ağrı Milletvekili Naci Aslan, CHP'ye üye oldu. Aslan'ın parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
2002 genel seçimlerinde CHP'den Ağrı milletvekili olarak seçilen Aslan, 2005 yılında AKP'ye katılmıştı.