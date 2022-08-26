Eski AKP'li vekil CHP'ye katıldı, rozetini Kılıçdaroğlu taktı

CHP'ye katılan eski AKP'li Ağrı Milletvekili Aslan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu taktı.

Haber Merkezi

22. Dönem AKP Ağrı Milletvekili Naci Aslan, CHP'ye üye oldu. Aslan'ın parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

2002 genel seçimlerinde CHP'den Ağrı milletvekili olarak seçilen Aslan, 2005 yılında AKP'ye katılmıştı.

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