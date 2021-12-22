Eski AKP'li isimden 6 liralık düşüş yorumu: İnşallah önceden haber almış bazı uyanıklar...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik 'tedbir' açıklaması ve dün ilgili düzenlemenin ayrıntılarının açıklanması sonrası dolar 18 liralardan 12 liraya düşmüştü.

Gelinen tabloya dair Korkusuz yazarı Ahmet Takan'a konuşan eski AKP'li vekil Emin Şirin, “Dolardaki ani düşüş normal bir piyasa tepkisi değil. Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması piyasalar kapandıktan sonra oldu. Piyasadaki işlem hacmi de 1 milyar dolar civarında. Bu işlemlerin daha ziyade kamu banklarının işlemleri olduğunu düşünmek makul olur. Bu arada, (burayı gülerek söyledi-aht-) inşallah, önceden haber almış bazı uyanıklarda işlem yapmamıştır" dedi.