Eski AKP'li bakanın parti kuracağı iddia edilmişti: Açıklama geldi

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in parti kurmak için toplantılara başladığı ve parti için Ankara'da bina bakıldığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Oda TV'de yer alan bir haberde, Şahin'in kurmayı planladığı partinin ikinci adamının eski DYP ve AKP Milletvekili Saffet Kaya olduğu ve partinin toplantı ve özel görüşmelerinin Kaya'nın ofisinde yapıldığı öne sürülmüştü. Haberde, toplantıdan olduğu iddia edilen bir fotoğraf da paylaşılmıştı.

İddialar hakkında açıklama, partinin ikinci adamı olduğu öne sürülen Saffet Kaya'dan geldi.

Kaya, Şahin’in rahatsızlığı nedeniyle kızının düğününe katılamadığını ve ofisindeki ziyaretin, düğün tebriki olduğunu dile getirdi.

Kaya’nın açıklaması şöyle:

“Rahatsızlığı sebebiyle yakın zamanda yapmış olduğumuz kızımın düğün törenine katılamadığından ötürü beni ofisimde ziyaret etmek suretiyle tebriklerini iletmeye teşrif eden eski içişleri bakanımız değerli dostum İdris Naim Şahin’in nezaket ziyaretini bu şekilde kurgu bir haber yapmak suretiyle amacından farklı bir şekilde kamuoyuna takdim eden Oda TV haberinin kesinlikle büyük bir yalandan ibaret olduğu, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen bu ziyaretin bu şekilde anlamlandırılmış olmasının hiçbir gerçekliği yoktur. Tamamen asılsızdır, yalan haberdir ve bir itibar suikastıdır. Bu maksatlı ve yalan haberi yayınlayanlar ve yazanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımdan ivedilikle başlatılacaktır. Daha önce de bu ve buna benzer yalan haberleri yapmak suretiyle kamuoyunu yanlış bilgilendirenler hakkında yeni bir dava sürecini başlatıyorum kamuoyuna saygıyla bildiririm.”