'Eski AKP'li bakan parti kuruyor' iddiası

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ardından AKP'den ayrılan bir grubun daha parti kurma girişimlerine başladığı öne sürüldü.

Oda TV'de yer alan habere göre Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, parti kurmak için harekete geçti.

Ayrıca Şahin’in yeni partisi için Ankara’da bina arayışında olduğu da öne sürülen iddialar arasında.

Şahin'in kurmayı planladığı partinin ikinci adamının eski DYP ve AKP Milletvekili Saffet Kaya olduğu ve partinin toplantı ve özel görüşmelerinin Kaya'nın ofisinde yapıldığı bildiriliyor.

Habere göre Saffet Kaya’nın ofisinde yapılan İdris Naim Şahin’in başkanlığındaki ilk toplantıya katılan isimler ise şöyle: Kayseri’den Halil İbrahim Çevik, Bursa’dan Dursun Akdağ, Halil İbrahim Kara ve Saffet Kaya.