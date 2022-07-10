Eski AKP ilçe başkan yardımcısının şirketine bir ihale daha: 1 milyon 649 bin TL

Eski AKP Beykoz İlçe Başkan Yardımcısı Ali Bilir’in sahibi olduğu Bilir Turizm ve Danışmanlık Şirketi, kamu kurumları ile AKP'li belediyelerden 2015 ile 2022 yıllarını kapsayan 8 yıllık dönemde 100'e yakın ihale aldı. Şirket, belediyeler dışında; valilikler, emniyet müdürlükleri, üniversiteler, belediye şirketleri, hastaneler ile il sağlık müdürlükleri gibi çok sayıda kamu kurumundan aldığı ihaleler sayesinde yaklaşık 150 milyon lira kazandı.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, Bilir Turizm ve Danışmanlık Şirketi, kamu kurumlarından aldığı ihaleler arasına bir yenisi daha ekledi. Bilir Turizm ve Danışmanlık Şirketi, AKP'li Çorum Belediyesi’nin "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Anma Etkinlikleri" ihalesini 1 milyon 649 bin 500 TL’ye aldı.