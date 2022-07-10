AKP ilçe başkanlığı Deva Partisi'nin miting fotoğrafını kullandı

Gaziantep'teki AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı, Deva Partisi'nin 20 Mayıs tarihinde İstasyon Meydanı'nda yaptığı Gaziantep mitinginde çekilmiş olan bir fotoğrafı AKP mitingiymiş paylaştı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, ilçe başkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gaziantep belediyelerimizin elinin değdiği her yer güzel. Gazi şehrimiz günden güne daha çok büyüyen ve daha çok güzelleşen şehir” ifadelerine yer verildi. Daha sonrasında söz konusu paylaşım silindi.

Deva Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya ise söz konusu paylaşıma “AKP Şehitkamil İlçe Başkanlığı GaziantepYaptı etiketine partimizin Gaziantep mitingine ait görüntüleri kullanmış. Kalabalık miting görüntülerine ihtiyacınız olduğunu biliyoruz. İhtiyacınız olan diğer fotoğraflar için gaziantepdeva hesabını takibe alın” yorumunu yaptı.