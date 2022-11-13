Eski Adalet Bakanı: Demirtaş’ın Diyarbakır’a götürülmesi kararı Adalet Bakanlığı'nı aşar

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının ani rahatsızlığa nedeniyle özel jetle Diyarbakır'a götürülmesine ilişkin konuştu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Ergin, ziyaretin Ceza İnfaz Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında yapıldığını belirtti.

Ergin’in bakanlığı sırasında 2012 yılında getirilen düzenlemede, "Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinin bulunması nedeniyle bunlardan her biri için toplam iki defaya mahsus olmak üzere hasta ziyareti amacıyla" izin verileceği belirtiliyor.

Ergin şunları kaydetti:

-Bu ziyaret iznini nasıl yorumluyorsunuz?

Ceza İnfaz Yasasının 94. maddesi çerçevesinde olabilir. Hem ilgili mevzuat uygulanmıştır, hem de mevzuatın uygun olduğuna dair idari görüş gerekiyor. İkisi bir araya getirilerek yapılmış bir tasarruf gibi gözüküyor.

-Daha önce kimseye uygulandı mı?

Uygulananlar oldu.

-Hasta ziyareti şöyle: Edirne'den helikopterle Çorlu'ya, Çorlu'dan özel uçakla Diyarbakır’a götürülüyor

Burada idarenin özel bir ihtimam göstermesi var. Onu teslim etmek lazım.

-İdareden kastınız cumhurbaşkanı mı?

Bunun muhattabı Adalet Bakanlığıdır. Ama transferlerin bu şekilde olması, Adalet Bakanlığını aşan bir durumdur.

-Bu kararda, siyasi iklimin etkisi olmuş mudur?

Bundan bir sene önce olsa olur muydu, o sorunun cevabına bakmak lazım.

-AK Parti’nin HDP’yi ziyaret etmesiyle ilintili midir?

İlkbahar yaklaşıyor. (Gülüyor.)

-Masrafını kim karşılamıştır özel jetin, helikopterin?

Birey olarak ilgilisinin karşılaması için biraz ağır bir masraf. Hem helikopter hem özel uçak... Ama bu gibi hallerde bunlar normal olarak hükümlüden gelen bir talep ise masrafını alıyorlar hükümlüden.

-Bu durumda Demirtaş mı ödemiştir?

Bu transferlerin kamudan karşılandığı kanaatindeyim.

-Her mahkuma uçakla yolculuk izni veriliyor mu?

Çok istisnai hallerde, olağanüstü güvenlik tedbirleri açısından böyle olmasını daha güvenlikli bulurlarsa bunu uygularlar.

-Ailesinin haberinin olmaması normal mi?

Suhulet içerisinde ziyaret olmasını sağlamak için yapılmış diye düşünüyorum.