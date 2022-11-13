Demirtaş'ın Diyarbakır'a getirilişinin ayrıntıları belli oldu: Ailesinden gizlenmiş

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, kalp krizi geçirdi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tahir Demirtaş ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı. Tahir Demirtaş’a bypass ameliyatının yapılacağı öğrenildi.

Demirtaş, babasının sağlık durumu nedeniyle özel izinle Diyarbakır'a getirildi. Babası ile kısa bir ziyaret gerçekleştiren Demirtaş tekrar Edirne Cezaevi'ne götürüldü.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre; Demirtaş, avukatları aracılığıyla Diyarbakır’da kalp krizi geçiren babasını görmek için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. Bakanlık, avukatların taleplerine olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermezken dün gece Edirne’de hareketli dakikalar yaşandı.

Havalimanı personelinin telefon görüşmeleri yasaklandı

Bakanlığın izin vermesi ile Demirtaş önce Edirne kent merkezine getirildi. Buradan helikopter ile Çorlu’daki askeri üsse getirilen Demirtaş, özel jet ile sabaha karşı Diyarbakır’a getirildi. Demirtaş’ın aile bireyleri ve avukatlarından gizlenen ziyaret için özel jet Diyarbakır’a indiğinde havalimanı personelinin telefon ile görüşmeleri yasaklandı.

45 dakika görüştü

Tutuklandığı tarih olan 4 Kasım 2016 tarihinde yine uçak ile Diyarbakır’dan İstanbul’a, oradan da helikopter ile Edirne’ye götürülen Demirtaş, altı yıl sonra Diyarbakır’a ilk kez gelirken sıkı güvenlik önlemleri altında hemen babası Tahir Demirtaş’ın tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Demirtaş, burada babası Tahir Demirtaş ile 45 dakika görüştükten sonra yine aynı sıkı önlemler ve gizlilik içinde önce havalimanına ve oradan Edirne’ye götürüldü.