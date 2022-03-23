Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright öldü

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında öldü.

Çek asıllı Albright Bill Clinton'un başkanlığı döneminde 1997-2001 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı Albright'ın kanser hastalığı nedeniyle öldüğü belirtildi.

Albright 1948'de Çek Cumhuriyeti'nden ABD'ye ailesiyle göç etmiş, 1957 yılında ABD vatandaşı olmuştu.

ABD'nin şahin kanadının uzun süre sözcülüğünü yapmış olan Madeleine Albright, 12 Mayıs 1996'da katıldığı bir talkshow'da Irak'a uygulanan ambargo yüzünden "Hiroşima'da ölenlerden daha fazla çocuk ambargo esnasında canını yitirdi, sizce buna değdi mi?" sorusuna "Bizce değdi" yanıtını vermişti.