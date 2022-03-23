ABD yönetimi: Rus güçleri Ukrayna'da savaş suçu işledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ABD yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği sonucuna ulaştığını söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken bugün yaptığı açıklamada Washington'un Ukrayna'daki Rus güçlerinin "savaş suçları" işlediği sonucuna ulaştığını söyledi.

Açıklama daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "savaş suçlusu" diyen ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılımı öncesinde yapıldı.

Blinken açıklamasında "Halihazırda erişilebilir bilgilere dayanarak ABD hükümeti Ukrayna'da Rus güçlerinin üyelerinin savaş suçları işlediklerini değerlendiriyor" dedi.

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Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 28. günü