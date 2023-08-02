Eski ABD Başkanı Trump'a 4 yeni suçlama

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Washington DC Bölge Mahkemesi'ne sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimi iddiasıyla yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında 4 yeni suçlamada bulunuldu.

Trump'ın, "2020 başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen iktidarda kalmaya kararlı olduğu" ifadesine yer verilen iddianamede, eski Başkan'ın seçim sonuçlarıyla ilgili yalanlar yaydığı kaydedildi.

Bu iddiaların yanlış olduğu ve Trump'ın da bunu bildiği vurgulanan iddianamede, eski Başkan'a "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltildi.

Trump'ın 3 Ağustos'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

'Kongre saldırısını Trump'ın yalanları körükledi'

Trump hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, iddianameye ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Herkesi iddianamenin tamamını okumaya teşvik ediyorum" dedi.

Smith, iddianamede yer aldığı şekliyle sanık Trump'ın, Amerikan yönetiminin temel işlevi olan başkanlık seçimlerinin sonuçlarını toplama, sayma ve onaylama sürecini engellemeyi hedefleyen yalanlarının saldırıyı körüklediğini kaydetti.

Trump'ın ekibinden tepki

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Trump'ın seçim kampanyası ekibi tarafından yapılan açıklamadaysa iddianamenin "Biden suç ailesi ve silah olarak kullandığı Adalet Bakanlığının" 2024 başkanlık seçimlerine müdahale etmeye yönelik süregelen girişimlerinin bir örneği olduğu savunuldu.

İddianameden detaylar

Trump'a yöneltilen ilk suçlama "başkanlık seçim sonuçlarının toplandığı, sayıldığı ve onaylandığı devlet işlevini bozmak ve engellemek üzere hile kullanarak ABD'yi yanıltmak için bir komplo düzenlediği" yönünde.

İddianamede yer alan ikinci ve üçüncü suçlama ise Trump'ın 6 Ocak 2021'de Kongre'de seçim sonuçlarının onaylanması için toplanılmasını engellemeye yönelik eylem ve girişimde bulunduğu iddiasını barındırıyor. Bu kapsamda iddianamede, Trump'ın, Kongre saldırısına giden süreçteki açıklamalarından örnekler bulunuyor.

Son olarak Trump'a, seçmenlerin oy kullanma ve oylarının sayılmasına yönelik anayasal haklarını kullanmaları sırasında bir veya birden fazla kişiye baskı yapmak, tehdit etmek gibi yöntemler uygulanması yönünde komplo kurduğu suçlaması yöneltiliyor.