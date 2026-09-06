'Eşit Dünya': BM'nin dünya haritasını değiştirme kararına sadece malum ülke karşı çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 4 Eylül Cuma günü dünya haritasının 16. yüzyıldan kalma sürümünün Eşit Dünya Projeksiyonuyla değiştirilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Afrika ülkelerinin öncülük ettiği tasarıya yalnızca ABD karşı çıkarken, Ukrayna dahil beş ülke çekimser kaldı.

Büyük nüfuslu ve fakir bölgeleri küçük gösteriyor

Tasarıyı hazırlayanlar, Mercator diye bilinen mevcut dünya haritasının Afrika'yı ve Ekvator çevresindeki diğer kıtaları küçük göstererek algıda yanılgı oluşturduğunu ifade ettiler.

Mercator haritasında Afrika, Kuzey Amerika'dan çok daha küçük, Grönland'la ise aynı büyüklükte görünüyor.

Oysa Afrika, 30 milyon km2 ile Asya'dan sonra ikinci en büyük kıta. Grönland'ınsa 14 katı büyüklükte.

Tasarıyı BM Genel Kurulu'na getiren Afrika ülkelerinin temsilcileri arasında yer alan Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, "Haritalar dünyayı nasıl algıladığımızı şekillendiriyor" diye konuştu.

Togolu bakan, yeni haritayla gelen düzeltmenin eğitim süreçlerini, insanlığın hayal gücünü ve kolektif algısını olumlu etkileyeceğini vurguladı.

Nitekim dünya nüfusunun yüzde 20'sine yakını Afrika'da yaşarken, bu kıta dünya zenginliğinin yüzde 3'üne dahi ulaşamıyor.

Mercator ve Eşit Dünya

Mercator haritası, 1569 yılında Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından hazırlanmıştı. Mercator, haritasını kıtaların büyüklüklerini değil şekillerini doğru temsil edecek şekilde geliştirmişti.

Dünya yüzeyinin üç boyutlu yapısını iki boyutta göstermek zor bir problem ve hiçbir harita mükemmel olamıyor. Eşit Dünya ("Equal Earth") Projeksiyonu isimli gösterim 2018'de ABD'de çalışan üç haritacı tarafından hazırlanmıştı.

Eşit Dünya ekibinde yer alan haritacı Bojan Savric, AFP'ye yaptığı açıklamada kendi gösterimlerinin kıtaların şekillerini görece koruyarak gerçek oranlarını doğru temsil ettiğini vurguladı.

El Cezire tarafından yayımlanan bu grafikte üstte Eşit Dünya Projeksiyonu, altta ise Mercator Projeksiyonu görülüyor.

ABD karşı çıktı, Ukrayna çekimser kaldı

UN News haber sitesinin haberine göre tasarıya karşı oy veren tek ülke ABD oldu. ABD'nin BM temsilcisi, tasarının "radikal bir ideolojik projenin" parçası olduğunu söyledi.

Ekvator civarında yer alan Afrika, Güney Asya, Güney Afrika ve Güneydoğu Asya ülkeleri dünya nüfusunun çoğunluğunu barındırdıkları halde Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göre çok fakirler. Bu bölgelerin gerçek boyutlarıyla haritalarda temsil edilmesi, dünyadaki ekonomik eşitsizliklerin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

ABD temsilcisi, BM'nin gerçek problemler yerine 16. yüzyıldan kalma haritalarla uğraşmasını da eleştirdi. İronik biçimde Trump yönetimi Ağustos ayında Ontario Gölü'nün ismini değiştirmeye çalışmıştı.

Öte yandan Ukrayna, Estonya, Gürcistan, Litvanya, Moldova ve Sırbistan çekimser oy verdiler.

Ukrayna temsilcisi, Afrika'nın ve Ekvator bölgelerinin doğru oranlarda gösterimine karşı olmadıklarını, ancak Eşit Dünya Projeksiyonu kapsamında hazırlanan kimi haritalarda Rusya'nın işgal ettiği bölgelerin temsil edilmesiyle ilgili kaygıları olduğunu, haritaların yeniden üretiminin sorun yaratabileceğini söyledi.

BM Genel Kurulu kararı tavsiye niteliğinde olup Eşit Dünya Projeksiyonunun kullanımını mecburi kılmıyor.

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