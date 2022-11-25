Eşinin yüzüne kaynar su döktü, serbest bırakıldı

Kayseri'de Salı gecesi Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak’taki 2 katlı binada meydana gelen olaya göre, Afganistan uyruklu Quasım A., eşi Zanab Noori’yi yüzüne attığı kaynar su ile yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri Zanab Noori’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Quasım A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Quasım A. verdiği ifadede kaynar suyun "yanlışlıkla döküldüğünü" öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Quasım A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yüzüne kaynar su dökülen Afgan kadın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.