Eşini öldürüp 17 gün boyunca kaçan zanlı tutuklandı

Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) 22 Ekim'de Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki iş yerinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından şüpheli olarak aranan ve dün akşam Konak'ta gizlendiği arkadaşının evinde yakalanan boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin'in (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. K.Y'ye saklanmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.G. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hülya Şellavcı Yeğin'in ailesinin avukatı Melisa Acet, AA muhabirine, cinayeti işledikten sonra 17 gün aranan zanlının yakalanarak tutuklandığı için mutlu olduklarını söyledi. Acet, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu süreçten sonra yapacağımız tek şey; adaletin tecelli etmesini sağlamak. Takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması için her şeyi yapacağız" dedi.

Uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal etmişti

Hülya Şellavcı Yeğin, 22 Ekim'de Bornova ilçesindeki iş yerinde silahla öldürülmüş, boşanma aşamasında olan ve hakkındaki uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal eden eşi Kaffar Yeğin'in yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Hülya Şellavcı Yeğin'in avukatı ve damadı Ensar Aktürk, ihlaller nedeniyle şüpheli hakkında tazyik hapsi başvurusunun sonuçlanmaması nedeniyle kayınvalidesinin ölümünde ihmali olan yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) şikayette bulunmuştu.

Cinayetin ardından polis ekiplerine yakalanmamak için zaman zaman yer değiştirdiği öğrenilen şüpheli, dün gece Konak'taki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. (AA)

