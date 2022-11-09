Kadın cinayeti: Hülya'yı tabancayla öldüren eşi yakalandı

İzmir’de Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin’e ulaşamayan yakınları 22 Ekim’de işyerine gitmişti. Saat 00.30 sıralarında yakınları tarafından işyerinde bulunan Yeğin’in tabanca ile başından vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Hülya Şellavcı Yeğin’in 6 ay evvel evlendiği Kaffar Yeğin tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle 4 defa suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkmıştı.

Görüntüleri ortaya çıktı

DHA'nın haberine göre Kaffar Yeğin’in, Hülya Şellavcı Yeğin’in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kot pantolonla ceket giyen ve elinde bir paket bulunan Kaffar Yeğin’in, Hülya Şellavcı Yeğin’in ölü bulunmasından 5,5 saat evvel atölyeye yakın noktadan süratlice uzaklaştığı yer aldı.

Hülya Şellavcı Yeğinin katil zanlısı Kaffar Yeğin’in Konak ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen polis belirlenen adrese baskın yaptı. Cinayet zanlısı Kaffar Yeğin yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yeğin'in yakalanmamak için sık sık yer değiştirdiği öğrenildi.