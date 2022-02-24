Eşini öldüresiye darp eden saldırgan serbest bırakıldı

İstanbul Sultangazi'de tekstil işinde çalışan Zafer Bozkurt, eşi Esra Bozkurt'a saldırdı.

DHA'nın haberine göre komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Esra Bozkurt'u, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırdı. Zafer Bozkurt ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede 3 gündür tedavi gören Esra Bozkurt, dün taburcu edilirken, eşi Zafer Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bozkurt, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Tayt giydiğim için tartışma çıkarıyordu'

Esra Bozkurt, "Eşimle geçen sene Sivas'ta tanıştık ve ardından evlendik. İki aylık bebeğimiz var. Doğum yaptıktan sonra eşim kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Giyim tarzıma karışıyordu. Tayt giydiğim için tartışmalar çıkarıyordu. 'Benim yanımda giyin, ama dışarda giyinme' diyordu. En son şiddete uğradığımda işten geldi, bir şeyler anlatmaya başladı. Sonra markete gitti geldi, birden bana saldırdı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim" diye konuştu.

'Şikayet ederim diye hastaneye götürmedi'

Evliliği boyunca tehdit edildiğini söyleyen ve yaklaşık 2 aydır şiddete maruz kaldığını belirten Bozkurt, "Aslında ilk şiddeti doğum yaptıktan hemen sonra gördüm, burnumu kanattı. Dövdükten sonra, 'Sinirden vurdum' diyordu. İlk dövdüğü gece beni hastaneye götürmedi, şikayet ederim diye korkuyordu. Sabah nefes almakta zorlandığımı görünce, hastaneye götürdü. Darp raporu istedim, 'Bir şeyiniz yok' dediler, vermediler" ifadelerini kullandı.

'Şiddet hamileyken başladı'

Esra Bozkurt'un ablası Gözde Bayat'sa, "Şiddet hamileyken başladı. Çocuk doğduktan sonra birkaç kez darp etti. Sonra da geçen pazar günü kardeşimi öldürmek için dövüyor. Kafasına sert cisimlerle vuruyor. Kafatası çatlıyor. Biz bu kişinin tutuklanmasını, en ağır cezayı almasını istiyoruz. Öldürmek için dövüyor" diye konuştu.