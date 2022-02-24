Eski eşi tarafından ölümle tehdit edilen genç kadın: Bir kadın cinayeti daha mı olsun?

Ankara’nın Sincan ilçesinde lokantada aşçı olarak çalışan ve 2008 yılında Hasan E.'yle evlenen Nazlı Aktaş, 6 ay önce eşinden boşandı.

Evlilikleri sırasında eşinden şiddet gördüğünü ve alıkonulduğunu anlatan 29 yaşındaki Aktaş, “Evliyken eski eşim tarafından yüzümden bıçaklandım. 3 gün boyunca beni banyoya kilitledi. Bir şekilde kaçmayı başardım ve darp raporu aldım. Boşanma davası açtım. Bir buçuk sene önce evimizi ayırdık. Resmi olarak da boşanalı 6 ay oldu” şeklinde konuştu.

'Uzaklaştırma kararına rağmen takip ediliyorum'

İHA'da yer alan habere göre eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen sürekli takip edildiğini belirten Nazlı Aktaş, “Yetkililerden yardım bekliyorum. Bir kadın cinayeti daha mı olsun? Benim 2 tane çocuğum var ve çocuklarımı bana göstermiyor. Kardeşimi ve beni öldürmekle tehdit ediyor. Sürekli psikolojik şiddete uğruyorum. Uzaklaştırma kararına rağmen ihlal edip bana şiddet uyguluyor. Geçtiğimiz salı günü de iş yerine kadar takip etti ve arkamdan gelerek bana vurmaya başladı” dedi.