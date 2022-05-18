Eşini öldürdü, 'neden bu kadar üstüme geliyorlar' dedi

Antalya'da eşini öldürüp gömen Mesut Öztürk'un yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada müşteki anne Cemile Koçak, baba Avni Koçak ve taraf avukatları hazır bulundu. Mesut Öztürk (29) tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savcılık mütalaasında sanık Mesut Öztürk için "eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme" suçundan haksız tahrik uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi. Olayda hayatını kaybeden Aslıhan Öztürk’ün annesi Cemile Koçak, kızlarını öldüren Mesut Öztürk’ün en ağır cezayı almasını talep etti.

Mütalaaya karşı talebi sorulan sanık Mesut Öztürk mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Neden bu kadar üstüme geliyorlar. Benim 2 çocuğuma kim bakacak. Bana ihtiyaçları var" dedi. Sanık avukatıysa mütalaanın hukuka haykırı şeklide verildiğini savunarak, delillerin toplanması için mahkeme heyetinden ek süre istedi. Mahkeme heyeti, Sanık Mesut Öztürk’ün tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (İHA)