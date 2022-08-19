Eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı: Hastaneye bırakıp ortadan kayboldu

Manisa'daki Kula Devlet Hastanesi'nde akşam saatlerinde 5 aylık bebeğini kucağına alarak yalınayak hastaneye gelen M.U.Ş. isimli baba, çok ağladığını öne sürerek bebeğini sağlık personeline teslim edip ortadan kaydoldu.

Açlıktan ağladığı öğrenilen bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık personeli temin ettikleri mamayla 5 aylık bebeğin karnını doyururken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, bebeği hastaneye bırakan kişinin Uşak istikametine çıktığını saptadı.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırmış

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın Afyon ilinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunduğu eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği alıp kaçtığını ve hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti.

Sağlık durumu iyi olan bebeğin annesine teslim edileceği öğrenildi.

M.U.Ş. isimli saldırganı arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. (İHA)