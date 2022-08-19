Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında darp edip bıçakladı

Aydın’ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle Y.Ü. isimli saldırgan birlikte yaşadığı D.G. isimli kadını sokak ortasında kalçasından bıçakladı. Kadın aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, Y.Ü. olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı gören görgü tanıklarının iddialarına göre Y.Ü.’nün, kadını önce darp ettiği daha sonra bıçakladığı öğrenildi. Olayın şüphelisi Y.Ü. Ilıcabaşı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)