Eşini bıçaklayarak öldürmüştü: Uzaklaştırma kararı varmış

Ankara'da dün öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen olayda Yaşar Çeri, hakkındaki uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi Zülfi Çeri'nin evine gitmiş, mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından Yaşar Çeri, Yuvaköy Mahallesi'ndeki boş araziye gidip otomobilin içinde intihar etmişti. Mahalleli, çiftin 13 yıldır evli olduğunu ve Yaşar Çeri'nin cinayet sonrası elini kolunu sallayarak binadan ayrıldığını söyledi.

DHA'nın haberine göre, Zülfi Çeri'nin cenazesi, otopsisinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. 2 çocuk annesi Çeri'nin cenazesi, öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yaşar Çeri'nin cenazesi ise memleketi Çorum'a gönderildi.

'Bıçakladığı anda çocukları evdeymiş'

Zülfi Çeri'nin dayısı Kenan Kum, "Uzaklaştırma kararı vardı. Zülfi, babaevine gelmek istemiyordu; 'Düzelir, düzelecek' diyordu. Yaşar'ın Zülfi'yi bıçakladığı anda çocukları evdeymiş. Çocukların psikolojisi yerinde değil. Hatta, Yaşar'ın Zülfi'yi öldürmesinin ardından çocuk, teyzesini arayarak, 'Babam annemi öldürdü, yetişin' diye ağlamış" dedi.