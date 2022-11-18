Ankara'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp intihar etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Ç. (37), eşi Zülfi Ç'yi (38) silahla vurup kaçtı. Zülfi Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zanlının yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, cinayet mahalline yakın noktada bir otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.

Olay yerine giden ekipler Yaşar Ç.'nin otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar ettiğini belirledi.

Cenazeler Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (AA)