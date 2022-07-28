Eşini bıçakla 4 saat boyunca rehin aldı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, uyuşturucu etkisi altında olduğu ileri sürülen Çetin K., eşi Gülşen K.’yi evlerinde bıçakla rehin aldı.

Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ekipleri, özel hareket polisleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İkna olmaya yanaşmayan Çetin K.'nin bıçakla rehin aldığı karısı Gülşen K.'yi kurtarmak için özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Evin kapısı ekipler tarafından koçbaşı ile kırılırken, rehin alınan Gülşen K. kurtarıldı.

Kadın sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Gülşen K.'yi 4 saat boyunca rehin alan Çetin K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çiftin sık sık tartışmalar yaşadığı, bu nedenle Çetin K.’nin bir süre önce evden ayrıldığı ve Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşadığı belirtildi. Yakın zamanda yeniden İzmir’e gelen Çetin K.'nin çocuklarının evde olmadığı saatte eve geldiği öğrenildi. (İHA)