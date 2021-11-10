Eşine işkence yapan saldırgan serbest bırakıldı

Adana merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde eşi Murat G.'den şiddet gördüğü için boşanmak isteyen Gamze G. (28), iki kızını da alıp evden ayrıldı. Boşanma davası da açan ancak daha sonra eve geri dönen Gamze G., bu kez de eşinin işkencelerine maruz kaldı.

Genç kadın eşi tarafından darp edilip, silahla tehdit edildi. Eşi uyuyunca evden kaçıp hastaneye sığınan Gamze G. darp raporu alarak Murat G.'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine zanlı yakalandı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)