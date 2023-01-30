Eşi ve çocuklarını vuran emekli askerden itiraf

Eskişehir’in İnönü ilçesinde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan, dün tartıştığı eşi Fatma Aslan’ı tabancayla öldürmüş, sonrasında da iki oğlunu vurmuş, biri ölmüş, biri ağır yaralanmıştı.

DHA'nın haberine göre, ifadesinde suçunu itiraf eden Mehmet Aslan şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 10 yıldır çocuklarım anneleriyle ayrılmamı istiyordu. Bu konuda da annelerine sürekli laf ederek baskı kuruyorlardı. Eşim son dönemde arada kaldığı için bana "İkimiz de intihar edip kurtulalım" dedi, hatta ölürken canım acımasın demişti. Ben de olay günü bu konuda tartıştım. İntihardan vazgeçtik, ‘Kendimi öldüreceğime çocuklarımı öldürürüm’ dedim. Eşim mutfakta bulaşık yıkarken kafasından ateş ederek öldürdüm. Evden çıktıktan sonra Bozüyük’e geldim. Oğlum Erol’un oturduğu evin anahtarı bende de vardı. Zaman zaman gidip kalırdım. İçeri girdiğimde hemen tabancamı çıkardım ve oğlumu öldürdüm. Daha sonra da diğer oğlum Osman’ı aradım eve çağırdım. O da geldiğinde apartman girişinde onu da tabancayla vurdum."