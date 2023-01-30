Dikkat... Marketlerde etiket oyunu başladı

Bir zincir markette ürün etiketinin üzerinde kilogram fiyatı yerine 100 gram fiyatının yazılması tepkilere neden oldu.

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre, fiyatları 100 gram üzerinden belirtilen etiketlerde, salamların içerisinde patates nişastası, kıvam artırıcı ve soya kullanıldığının belirtilmesi de dikkat çekti.

Yaşanan olayla ilgili yapılan yorumlarda ülkedeki enflasyona dikkat çekilirken, durumun uzun süredir birçok markette yapıldığı belirtildi. Konuya ilişkin ekşi sözlük'te çok sayıda yorum yer aldı.

"Ne oldu o gramajı azaltarak gizli zam yapan fırsatçılara göz açtırmayanlara? Birçok üründe uzun zamandır var olan enflasyon göstergesi."

"Türk lirasından bir sıfır atma operasyonunun ilk aşamasıdır"

"Özellikle kuru yemiş fiyatlarında uzun zamandır yapılan ali cengiz oyunudur."