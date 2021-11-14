Eşi tarafından öldürülen Nuriye Ünver iki kez uzaklaştırma kararı aldırmış

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde eşi Nuriye Ünver'i öldüren, genç kadının annesini, babasını ve babaannesini de yaralayan Ahmet Rufai Ünver tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ünver'in ağabeyi Mustafa Akarsel, kardeşinin bir yıldır şiddete maruz bırakıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı'na konuşan ağabey, "Aile içi şiddet vardı. Kardeşimin, eşinin yanı sıra kayınpederi ile kayınvalidesinden de şiddet gördüğünü duyuyorduk. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdık. Olayların ikisinde de darp raporu var" dedi.

Ahmet Rufai Ünver'in en ağır cezayı almasını istediklerini söyleyen Akarsel, "Kardeşim olayların ardından boşanma davası açacaktı. Avukatı arayarak işlemlere başlamasını söylemişti, bunu kendine yediremedi" dedi.