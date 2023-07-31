Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısına ilişkin bir kişi daha yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili bir kişi daha yakalandı.

Saldırıya yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Polis, A.Ö., T.Ö. ve S.Ö'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kişilerden S.Ö'nün de yakalandığını duyurdu.

Konu ile ilgili Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö.’de yakalandı.Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."