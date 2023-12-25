Esenyurt'taki tekel bayisi cinayetine ilişkin iddianamede savcılık müebbet istedi

İstanbul Esenyurt'ta Temmuz ayında Yunus Emre Erzan ve Batuhan Bayındır’ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayette Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı müebbet hapis cezası istedi.

28 Temmuz 2023 tarihinde Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleşen cinayete ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianameyi tamamladı.

İddianamede, şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer’in ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet, ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

5 diğer şüphelininse değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, taraflar arasında meydana gelen tartışma ve silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen'in 8 adet kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır'ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı. İddianamede müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer’in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi.

Yapılan soruşturmada, maktul Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen'in şirketi ile şüpheliler Murat, Tarık ve Servet Özer'in şirketleri arasında borç meselesinden dolayı husumet bulunduğu kaydedildi.

Sosyal medya paylaşımları iddianameye girdi

Olay günü şüpheliler Murat ve Tarık Özer'in müşteki Cantürk Erzen aleyhine icra takibi başlatması üzerine, müşteki Cantürk Erzen’in şüpheliler Samet, Murat ve Tarık Özer'i muhatap alarak, yapmış oldukları icra takibi ödeme emrini de paylaşarak Whatsapp durum kısmından paylaşımlar yaptığı iddianamede belirtildi. Dosyaya giren o paylaşımlarda "Ben paranızı mı vermedim bana dava açıyorsunuz. Tefeciler onun bunun parasını yiyenler sizi zaten sonuz yok. Senden para almadım bak, sen onun ömrünü yedin, canına mı alacaksın. Samet senin çocuğunu Samet sen Allah'a nasıl hesap vereceksin. Çağır istediğin yerde buluşalım. Çocuğuma var ya bir şey olursa, bir gözyaşı dökerse. Nasıl nefes alıyor erkeğim diye geziyorsun bak” şeklinde hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığı belirtildi.