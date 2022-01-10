Esenyurt’taki kavgaya ilişkin bakanlıktan ve valilikten açıklama

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan biri sokak üzerindeki iş yerine sığındı. Diğer grup ise o iş yerini taşladı, tekme ve yumruklarla camlarını kırdı. Olay sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan açıklama geldi.

Valilik'ten açıklama

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesinde bulan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; (4)'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere (7) şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

'Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.