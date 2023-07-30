Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının yeni detayları ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in ağabeyi Mermet Erzen'in geçtiğimiz aylarda saldırganlardan birini silahla yaraladığı ve cezaevinde olduğu öğrenildi. Şüphelilerle iş yeri sahipleri arasında bu nedenle husumet bulunduğu, saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek Yunus Emre Erzen'e babası Cantürk Erzen'i sordukları ve çıkan tartışmanın ardından saldırının gerçekleştiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam bir tekel bayisine araçla gelen 4 kişinin içeridekilere ateş açması sonucu 2 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden Murat Özer, dün Esenyurt'ta yakalandı. Polislerin, diğer şüpheliler A.Ö T.Ö ve S.Ö'yü yakalamak için çalışması sürüyor.