Esenyurt'ta site bahçesinde kadınlara saldıran 2 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta sitenin bahçesinde oturan kadınların saldırıya uğraması üzerine gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan bir sitede oturan kadınlara üç kişi saldırdı. Ayşe T., misafirliğe geldiği teyzesi ile beraber sitenin bahçesinde otururken yanlarına Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. geldi. Akraba oldukları belirtilen 3 saldırgan, tartışma sonrası Ayşe T. ve yanındaki 5 kişiyi darbetti.

Aldıkları darbeler sonucu Ayşe T. ve yanındakiler yaralandı. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayşe T. 3 kişinin bahçedeki kameriyede içki içmek istediği için kendilerine saldırdığını söyledi. Ayrıca, olay sonrasında çekilen görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Tutuklanan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zeki A ve Cihan A. tutuklanırken Emrah A. ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.