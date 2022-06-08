Bahçeşehir'de site bahçesinde bira içen kadınlara saldırı!

İstanbul Bahçeşehir’de 25 yıldır oturdukları sitenin bahçesinde bira içen 6 kadın, 5 erkeğin saldırısına uğradı.

Haber adlı Twitter sayfasında paylaşılan bilgiye göre, saldırganlar, kadınları korumak isteyen 60 yaşındaki kalp hastası babayı da darp ederek ayağını kırdı.

Habere ilişkin videoda kadınların saldırıya uğradığı anlar da yer alırken, aynı zamanda küfürlerle hedef alındıkları da görülüyor.

Saldırıya uğrayan kadınlardan biri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biz 25 yıldır burda oturuyoruz TÜM site refah içinde olan bir site, 2 yıl önce taşındılar ve taşındıkları ilk aylar yine tehdit ettiler İÇKİ İÇEMEZSİNİZ UYARIYORUZ DİYE , zaten çok sık içilmediği için bugün DİREKT ADAM TOPLAYIP GELMİŞLER" ifadesini kullandı.