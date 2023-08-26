Esenyurt’ta kitlesel kavga: 2 yabancı grup birbirine girdi

İstanbul'da yabancı 2 grup arasında kitlesel bir kavga yaşandı. Olay, Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında bulunan bir sitede yaşandı.

DHA'nın haberine göre site içerisindeki yabancı şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grubun arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine güvenlik görevlileri kavgaya müdahale etti.

Ancak gruptakilerin bir kısmı, bu defa da güvenlik görevlileriyle kavga etmeye başladı. O anları bazı site sakinleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.