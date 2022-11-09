Esenyurt'ta kadın yolcuyu darp eden taksiciye para cezası

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir taksici, aracından indirdiği kadın yolcuya saldırmış, yolcunun darp edildiği görüntüler kameralara yansımıştı. Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana gelen olayın ardından söz konusu taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi süresiz olarak iptal edilmişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taksi şoförü A.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak"tan bin 823 lira para cezası kesilirken, araç da 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Taksi sürücüsü, hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.