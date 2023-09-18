Esenyurt'ta kadın cinayeti: Elinde bıçakla kaçan koca gözaltına alındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bugün bir kadın cinayeti işlendi.

Pınartepe Mahallesi 1289. Sokak'taki binada yaşayan Ramazan Dağlar (50) eşi Peri Dağlar'ı (50) bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Ramazan Dağlar, Yenikent Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin "kasten öldürme" suçundan işlemleri devam ediyor.

Bu arada, şüphelinin olayın ardından elinde bıçakla kaçma anı ve sonrasında yaşananlar, mahalle sakinlerince cep telefonuyla kaydedildi.