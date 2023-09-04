Esenyurt’ta iki aile arasında 'uzun namlulu silahlı' kavga

İstanbul Esenyurt'a bağlı Pınar Mahallesi 1498 Sokak'ta saat 23.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokağa bir otomobil ve motosikletle gelerek buradaki bir binada oturan kişilerle tartışmaya başladı.

DHA'da yer alan habere göre, taraflar arasında çıkan tartışmada, gelen kişiler silah ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler geldikleri otomobili ve motosikleti de bırakarak hızla olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri, olay sırasında ateş açarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.