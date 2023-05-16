Esenler'de bir erkek evli olduğu kadını ve oğlunu öldürdü

İstanbul'un Esenler ilçesinde, evli olduğu kadın ve oğlunu silahla öldüren İnan Taşçı isimli erkek intihar etti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İnan Taşçı evli olduğu Gülay Taşçı'yı boşanmak istediği için silahla vurdu. Daha sonra da 19 yaşındaki oğlu Efe Taşçı'yı vuran İnan Taşçı, yakınlarını arayarak kadını ve oğlunu öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İnan Taşçı'nın pencereden rastgele ateş ettiğini gördü.

DHA'nın haberine göre, özel harekat polisleri, operasyon düzenleyeceği sırada İnan Taşçı, bu kez silahla kafasına ateş etti. Bayrampaşa'da bulunan bir hastaneye kaldırılan İnan Taşçı da öldü.

Gülay Taşçı ve Efe Taşçı'nın cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.