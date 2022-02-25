Esad'tan askeri harekat yorumu: 'Tarihin düzeltilmesi'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad başlatılan özel askeri harekatı desteklediğini ifade etti.

Esad, Ortadoğu'daki durumun da ciddi şekilde bozulmasına yol açtığını belirttiği ABD ve NATO'nun istikrarı bozucu politikasını kınadı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Esad bugün yaşananlar tarihin düzeltilmesi ve Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra küresel düzen dengesinin restorasyonu olduğunu dile getirdi" ifadelerini kulandı.

İlkesel duruşu nedeniyle Esad'a teşekkür eden Putin, Rusya tarafından alınan ve uygulanan kararlar bağlamında yaşanan gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerini mevkidaşıyla paylaştı.

Bunun yanında liderler, Suriye'de çözüm konusunu, özellikle de Suriye'nin egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün sağlanması amacıyla Astana formatı kapsamında yürütülen siyasi sürecin gidişatını istişare etti.

Rusya-Suriye ilişkileriyle ilgili bir dizi konuyu da ele alan Putin ve Esad, iki ülke arasındaki temasların farklı düzeylerde sürdürülmesini kararlaştırdı.