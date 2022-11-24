CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, iktidar tarafından da Suriye ile görüşmelerin başlaması yönünde görüşlerin gelmesi üzerine, “Çok geç de olsa doğru bir adım. Yalnız ‘Esad'la görüşün’ dedik diye bizi topa tutanlar, şimdi bizim yüzümüze nasıl bakacaklar? Bunca maddi manevi zarar yaşattıkları halkın yüzüne nasıl bakacaklar” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda Suriye ile ilişkilere değinen Güzelmansur, iktidar tarafından gelen Suriye ile görüşülmesi yönündeki görüşleri anımsatarak şöyle konuştu:

“12'nci yılına yaklaşan Suriye krizinde, iktidarın izlediği yanlış politikalar, Türkiye'nin ekonomisinden, sosyal hayatından, güvenliğinden çok şeyler götürdü. Seçim bölgem olan Hatay, bu krizin faturasını en ağır ödeyen illerden biri oldu. İhracatı, ticareti, nakliyesi zarar gördü. Riskli il ilan edildi, yatırım gelmedi. Geliri küçüldü; yoksulluğu, işsizliği arttı. Yıllardır iktidara sesleniyoruz ‘Suriye'de gittiğiniz yol yol değil. Esad'la görüşün, Suriye'de barışı sağlayın’ dedik. Ama iktidar ve şürekâsı bizi dinlemediler, tam tersi bize bir sürü suçlamalar yönelttiler.

Şimdi aynı çevreler sevinçle Esad'la görüşüleceğini, barışılacağını yazıyor. Çok geç de olsa doğru bir adım. Yalnız ‘Esad'la görüşün’ dedik diye bizi topa tutanlar, şimdi bizim yüzümüze nasıl bakacaklar? Bunca maddi manevi zarar yaşattıkları halkın yüzüne nasıl bakacaklar? Çok merak ediyorum.” (ANKA)